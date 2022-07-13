Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla yaralayan kişi, aranıyor - Haberler

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Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla yaralayan kişi, aranıyor

AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla yaralayan kişi, aranıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde husumetlisini yaralayan kişi kaçtı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde husumetlisini yaralayan kişi kaçtı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Tekin köyünde R.Y.Y, aralarında alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Ş.Ö'yü tabancayla dizinden vurdu.

R.Y.Y, otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Firari şüpheli R.Y.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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