Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla yaralayan kişi, aranıyor Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde husumetlisini yaralayan kişi kaçtı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde husumetlisini yaralayan kişi kaçtı. İddiaya göre, ilçeye bağlı Tekin köyünde R.Y.Y, aralarında alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Ş.Ö'yü tabancayla dizinden vurdu. R.Y.Y, otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Firari şüpheli R.Y.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Güncel Haberler

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