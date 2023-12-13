Afyonkarahisar'da Husumetli Kardeşler Tarafından Vurulan Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da bir kıraathanede husumetli olduğu iddia edilen 2 kardeş tarafından tabancayla bacaklarından vurulan E.K. yaralandı. Kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'da karşılaştığı husumetli olduğu 2 kardeş tarafından tabancayla bacaklarından vurulan E.K. yaralandı. Kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar merkez Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oturan E.K., saat 15.00 sıralarında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.A. ve Ş.A. kardeşlerle karşılaştı. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesi sonrası A.A. ve Ş.A. tarafından tabancayla E.K.'ye 5 el ateş açıldı. E.K. bacağından vurularak yaralanırken, A.A. ve Ş.A. ise olay yerindeki minibüslerine binerek kaçtı.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K. yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri ise kaçan A.A. ve Ş.A. kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)