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Afyonkarahisar'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü

Afyonkarahisar'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kavga sonrası jandarma, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirlerine av tüfekleri ve tabancalarla ateş etti.

Kavgada, H.G, (47) N.K. (47) ile H.G. (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.G. (47) ile N.K. (47) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kolundan yaralanan H.G'nin (49) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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