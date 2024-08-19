Afyonkarahisar'da hükümlü yakalandı, Emirdağ'da uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı, Şuhut'ta otomobil kazası
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emirdağ'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şuhut'ta otomobilin çarptığı 9 koyun telef oldu.
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Denizli kara yolunda uygulama noktasında durdurulan bir araçta hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Emirdağ'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Emirdağ ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uyguladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircili köyünde Ö.K'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada bir miktar esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile cep telefonu ele geçirdi.
Şüpheli Ö.K'ye adli işlem uygulandı
Şuhut'ta otomobilin çarptığı 9 koyun telef oldu
Şuhut ilçesinde otomobilin çarptığı 9 küçükbaş telef oldu.
Y.S, idaresindeki 40 AK 349 plakalı otomobil, Karaadilli beldesi yakınlarında koyun sürüsüne çarptı.
Kazada, 9 koyun telef oldu.