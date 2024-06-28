Afyonkarahisar'da hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonda, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. merkeze bağlı Salar beldesinde yakalandı.
C.D, cezaevine teslim edildi.