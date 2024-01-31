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Afyonkarahisar'da hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hırsızlık suçundan aranan F.D. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ekipler, hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'yi (38) İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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