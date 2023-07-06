Afyonkarahisar'da Hububat Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde hububat hasadı arpa ile başladı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hububat alımı yapması gerektiğini söyledi.

Sandıklı ve Kızılören ilçe merkez ve köylerinde üç gün önce arpa ile hububat hasadı başladı. Yaklaşık 15 gün içerisinde buğday hasadına da başlanacağı bildirildi. Tüccarlar arpa alımını kilogramını 5-6 lira arasında yaparken, Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) randevulu sistemle arpanın alımını kilogramını 7 lira şeklinde gerçekleştirdiği belirtildi.

Tarlada biçerdöverlerin çalışmalarını inceleyen Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, ilçede hasat çalışmalarının birkaç gün önce başladığını kaydederek, "TMO alım yapıyor. Randevu sistemi ile alım yapıyor. Ama yağışların bol olmasından dolayı ürünlerde nem oranı yüksek geliyor. TMO bunun hakkından zor gelebilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri de ürünleri alsa çiftçiye kolaylık olacak. Tarım krediler en azından borç karşılığı alım yapsa çok iyi olacak. Üreticiler ürünlerini tüccarlara götürüyorlar. Ofis ile tüccar arasında yüzde 40 fiyat farkı var. Tüccar da haklı. Tüccar devlete stopaj vergisi ödüyor. Stopaj vergisi kalksa tüccar da fiyatını yükseltecek" dedi.

'TARIM KREDİ KOOPRATİFLERİ'NİN DE ALIM YAPMASINI İSTİYORUZ'

Çiftçi Abdullah Dumlupınar, "TMO alım yapıyor ama yeterli gelmiyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin de alım yapmasını istiyoruz. Geçen yıl Tarım Kredi Kooperatifleri alım yapmıştı. Bu sene almayacaklarını söylüyorlar" diye konuştu.

'ÇİFTÇİNİN ÜRÜNLERİNİ ALMALARINI İSTİYORUZ'

Biçerdöver operatörü Mehmet Özcan de "Bu sene yağışların bol olduğundan ekinler koltuk kellesi çıkardığından TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçinin malını almadı. Bu yüzden çiftçi kan ağlıyor. TMO'nun ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin ürünleri almasını istiyoruz" dedi.