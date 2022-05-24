Afyonkarahisar'da hoparlöründe uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da hoparlöründe uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da hoparlöründe uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar hoparlöründe uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar hoparlöründe uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada hoparlörün içerisinde 476 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. ile O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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