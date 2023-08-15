Afyonkarahisar'da Hızlı Tren Şantiyesinden Demir Çalan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da bulunan hızlı tren şantiyesinden çalınan 2,5 ton demir malzeme, jandarma tarafından yapılan operasyonla gerçekleştiren 2 şahıs yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da hızlı tren şantiyesinden 2,5 ton demir çalan 2 şahıs jandarma tarafından yapılan operasyon da yakalandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki hızlı tren şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede bulunan 2 bin 500 kilo demir malzemenin çalındığını fark eden şantiye sorumlusu A.Ö., jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerin harekete geçen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonrası olayı M.A.(40) ve A.B. (26) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler ardından yaptıkları operasyonda iki şahsı yakalayarak gözaltına alırken, çalınan malzemeler ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR