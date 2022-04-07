Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da elektrik kablosu ile demir çubuk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da elektrik kablosu ile demir çubuk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü, Hocalar ilçesi Akçadere köyü ile Kızılören ilçesi Yenibelkavak köylerinde elektrik kablosu, demir çubuk, tel ve 250 silikon yapıştırıcı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıklarla ilgili 8 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı, aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Güncel, Haberler

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