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Afyonkarahisar'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

5 Aralık 2023 11:45 Son Güncelleme: 11:46 Abone Ol

Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli, Dinar ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, çalıntı bakır kablolar ele geçirildi.