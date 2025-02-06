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Afyonkarahisar'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
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Selçuklu Mahallesi'nde iki evden 370 bin liralık altın ve ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi R.U., tutuklandı. Emniyet, diğer şüpheli G.K. için yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yapan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi'ndeki iki evden 370 bin liralık altın ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evlerin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi, hırsızlık şüphelilerinin R.U. ile G.K. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüphelilerden R.U'yu Ankara'nın Polatlı ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde evlerdeki hırsızlıkları kendilerinin yaptığını kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, G.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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