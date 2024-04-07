Afyonkarahisar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ve Şuhut ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dinar ilçesindeki pazar yerinde bir kadının para cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, H.B. ile M.B'yi kısa sürede yakaladı, cüzdanı sahibine teslim etti.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-Şuhut'ta evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde H.Ç'ye ait evden altın ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırmada hırsızlık şüphelisinin M.A, olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan M.A'nın çaldığı altınlardan 3'ünü teslim ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.