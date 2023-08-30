Afyonkarahisar'da Hint keneviri eken 2 şüpheli fotokapan kayıtları sayesinde gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'da Hint keneviri eken 2 şüpheli, fotokapan kayıtları sayesinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, keşif ve gözetleme yapmak üzere fotokapan yerleştirdi. S.K. ve M.A.K. isimli şüpheliler kenevirin bakım ve kontrolünü yaparken yakalandı.
Afyonkarahisar'da Hint keneviri eken 2 şüpheli fotokapan kayıtları sayesinde gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, keşif ve gözetleme yapmak üzere Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü Ahırdağı mevkisine fotokapan yerleştirdi.
Bölgedeki takipte S.K. (46) ve M.A.K. (43) kenevirin bakım ve kontrolünü yaparken yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel