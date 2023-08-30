Afyonkarahisar'da Hint keneviri eken 2 şüpheli fotokapan kayıtları sayesinde gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da Hint keneviri eken 2 şüpheli, fotokapan kayıtları sayesinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, keşif ve gözetleme yapmak üzere fotokapan yerleştirdi. S.K. ve M.A.K. isimli şüpheliler kenevirin bakım ve kontrolünü yaparken yakalandı.