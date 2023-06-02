Afyonkarahisar'da Heyelan: Yayla Yolu Çöktü

Afyonkarahisar'da aşırı yağmura bağlı olarak oluşan heyelanda yayla yolu çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yolda yaklaşık 100 metre yarıçaptı göçük oluştu.

Afyonkarahisar'da aşırı yağmura bağlı olarak oluşan heyelanda yayla yolu çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yolda yaklaşık 100 metre yarıçaptı göçük oluştu.

Olay, Emirdağ ilçesi Alıçlı yaylası-Çatallı köy yolunda meydana geldi. Bölgede bir süredir devam eden sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Köy yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar yolda göçme olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yolun bağlandığı bölgelerdeki giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesi ile kapattı. Yapılan ilk tespitlere göre yolun geçtiği bölgedeki bir tepelik alanda heyelan yaşandığı ardından yolda yaklaşık 100 metre yarı çapta bir göçük olduğu belirlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR