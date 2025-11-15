Afyonkarahisar'da Hemşireler Hayata Tutunan Prematüre Bebekler İçin Çalışıyor

Afyonkarahisar'da dünyaya geldikleri hastanenin prematüre ünitesinde görev yapan hemşireler Mihriban Karayel ile Mücahit Özen, bebeklerin yaşama tutunması için mesai harcıyor.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 27 yaşındaki Karayel ile 26 yaşındaki Özen, eğitimlerinin ardından hemşire olarak doğdukları hastanede göreve başladı.

"Şifa ve mucizelerle dolu bir birimde görev yapıyoruz"

Prematüre ünitesinde görev yapan hemşirelerden Karayel, AA muhabirine, dünyaya ilk gözlerini açtığı ve ağladığı hastanede hemşire olarak çalışmanın farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Kendisi için ayrı bir yeri olan hastanede çalışmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Karayel, "Göbek bağım burada kesildi. Belki de ilk kez bu duvarların arasında ağladım. Şu anda hayata başladığım yerdeyim. Şimdi burada farklı minik kalplere dokunuyorum. Onların dünyaya gelişlerine tanıklık ediyorum." diye konuştu.

Dört yıldır her gün aynı heyecanla hastaneye geldiğini anlatan Karayel, farklı ailelerin hayat hikayelerine tanıklık ettiğini dile getirdi.

Karayel, henüz anne olamasa da birçok bebeğe şefkatle yaklaştığını belirterek, "Yaşama tutunmaya çalışan bebeklerin bakımlarını yapıyoruz. Riskli bir birimde çalıştığımızın farkındayız. Her gün yeni bilgiler öğreniyoruz, öğrenmeye de açığız. Şifa ve mucizelerle dolu bir birimde görev yapıyoruz. Buradaki hemşirelerin hepsi de çok özellikli. Her bebek taburculuğu bize ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

"Buradaki bebekler de belki doktor, hemşire olacaklar"

Hemşire Mücahit Özen de dünyaya geldiği hastanede doğan bütün bebekleri ülkenin geleceği olarak görüp, onlara özenle baktıklarını anlattı.

İnsanın doğduğu hastanede görev yapmasının ayrıcalık olduğunu vurgulayan Özen, şöyle konuştu:

"Şu anda doğduğum yerde çalışıyorum. Bir bakıma döndük dolaştık aynı yere geldik gibi oluyor. Güzel bir duygu. Buradaki bebekler de belki doktor, hemşire olacaklar. Belki onlar da bu hastanede görev yapacak. Birileri sayesinde dünyaya sağlıklı şekilde geliyoruz. Birilerinin de geleceğin doktor ve hemşireleri olması için vesile oluyoruz. Onlar da zamanı geldiğinde önemli görevlere gelir, bir cana dokunurlar."

Özen, prematüre ünitesinde çalışmanın çok farklı ve kutsal olduğunu dile getirerek, "Bir bebeğin hayatı için bazen sabahlara kadar ayakta kalıp başında bekliyoruz. Annelere de bu süreçte destek oluyoruz." dedi.