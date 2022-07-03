AFYONKARAHİSAR - Hayvan pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor

Çayırbağ beldesi canlı hayvan pazar yeri (drone)

Hayvan pazarındaki hareketlilik (drone)

Kurbanlık hayvanlardan görüntü,

Pazarlık yapılması,

Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır'la röportaj,

Hayvan yetiştiricisi Ahmet Emirdağı ile röportaj,

Hayvan yetiştiricisi Ali Yavuz'la röportaj, Afyonkarahisar'da hayvan pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor

AFYONKARAHİSAR -Kurulan canlı hayvan pazar yerinde Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

Kent ve çevre illerdeki besiciler, yıl boyunca zahmetle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaşları, Çayırbağ beldesinde kurulan canlı hayvan pazarına getiriyor.

Bayram süresince açık kalacak canlı hayvan pazar yerine kurbanlık almak için gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Pazar yerinde büyükbaş ile küçükbaşların satışları, canlı ağırlıkları da dikkate alınarak yapılan pazarlıklar sonucu yapılıyor.

Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır, AA muhabirine, beldedeki canlı hayvan pazar yerinin Afyonkarahisar ile çevre illerdeki besiciler ve vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Canlı hayvan pazar yerinde son bir aydır hareketlilik yaşandığını dile getiren Çalışır, "Çayırbağ beldemiz Afyonkarahisar'a yakın konumdadır. Bölgenin en büyük canlı hayvan pazar yeri olduğu için de ulaşım noktasında vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlamaktadır. Beldemizdeki canlı hayvan pazarımız haftanın 3 günü, vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Kurban Bayramı yaklaştığı için de bölgemizde hayvan alım satımıyla ilgilenen hemşerilerimiz, pazarımıza yoğun ilgili gösteriyor. Hatta, çevre illerden de çok sayıda hayvan, satış için buraya getiriliyor. Burada yaşanan hareketlilik bizleri mutlu ediyor."

Çalışır, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar için canlı hayvan pazar yerinin bayramın son gününe kadar açık kalacağını vurguladı.

-"Alım satım hızlandı"

Hayvan yetiştiricisi Ahmet Emirdağ da Kurban Bayramı yaklaştığı için canlı hayvan pazar yerinde yaşanan hareketliğin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Pazar yerine Afyonkarahisar ve Kütahya başta olmak üzere çevre illerden satış için hayvanların getirildiğini aktaran Emirdağ, "Kurbanlık olarak çapalı dana ve düve satışları çok hızlı gidiyor. Piyasada maşallah açıldı. Alım satım hızlandı. Kurbanlık almak isteyen herkesi, bayramın son gününe kadar pazar yerimize bekliyoruz." dedi.

Hayvan yetiştiricisi Ali Yavuz da canlı hayvan pazar yerinde kurbanlık hayvan fiyatlarının alıcı ile satıcıları memnun ettiğini ifade etti.