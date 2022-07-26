Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde haşhaş hasadı sürüyor.

Sandıklı Ziraat Odası verilerine göre, iki ilçede 3 bin çiftçi tarafından yaklaşık 30 bin dekar alana ekimi yapılan haşhaş tarlarından 1400 ton rekolte bekleniyor.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, gazetecilere, bölgedeki haşhaş tarlarındaki hasadın ağustos içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Haşhaş üreticisi Zeki Özbunar ise hasadını yaptıkları haşhaştan güzel gelir elde edeceklerinden ümitli olduklarını ifade etti.