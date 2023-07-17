Afyonkarahisar'da Haşhaş Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde ekimi yapılan haşhaşların hasadı başladı. Bölgede yaklaşık 3 bin üretici 20 bin dekar alanda haşhaş yetiştirdi. Haşhaş bitkisi ilaç sanayisinde kullanılan kapsülü ve içindeki tohumuyla değerlendiriliyor. Haşhaş üreticilerine bereketli bir sezon diliyoruz.