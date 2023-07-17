Afyonkarahisar'da Haşhaş Hasadı Başladı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde ekimi yapılan haşhaşların hasadı başladı. Bölgede yaklaşık 3 bin üretici 20 bin dekar alanda haşhaş yetiştirdi. Haşhaş bitkisi ilaç sanayisinde kullanılan kapsülü ve içindeki tohumuyla değerlendiriliyor. Haşhaş üreticilerine bereketli bir sezon diliyoruz.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde ekimi yapılan haşhaşların hasadı başladı.
Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, yaptığı yazılı açıklamada, hasadına başlanan ilçelerde yaklaşık 3 bin üreticinin 20 bin dekar alanda haşhaş yetiştirdiğini belirtti.
Bölgede, 1400 ton rekolte beklendiğini ifade eden Toptaş, haşhaş bitkisinin kapsülünün ilaç sanayisinde kullanılırken, kapsülün içindeki haşhaş tohumunun ise ezmesi ve yağı çekilerek tüketildiğini hatırlattı.
Toptaş, haşhaşın kapsül alım fiyatının 50 kuruş artırıldığını belirtti.
Kapsül ve haşhaş alım fiyatlarında artış beklendiğini aktaran Toptaş, haşhaş üreticilerine bereketli bir sezon diledi.