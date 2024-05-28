Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli kişi kent merkezinde yakalandı. Yakalanan kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. kent merkezinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.