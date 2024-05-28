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Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli kişi kent merkezinde yakalandı. Yakalanan kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. kent merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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