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Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ş.D isimli hükümlü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan aranıyordu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'yi (35) Çobansaray köyünde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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