Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ş.D isimli hükümlü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan aranıyordu.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'yi (35) Çobansaray köyünde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.