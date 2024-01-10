Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hırsızlık suçundan 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü (46) Karayokuş köyünde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.