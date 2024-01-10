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Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hırsızlık suçundan 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü (46) Karayokuş köyünde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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