Afyonkarahisar'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. C.A. ve N.Ç., savcılık işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A'yı il merkezinde, 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan N.Ç'yi ise Emirdağ ilçesinde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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