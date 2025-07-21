Afyonkarahisar'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı
Afyonkarahisar'da, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. C.A. ve N.Ç., savcılık işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A'yı il merkezinde, 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan N.Ç'yi ise Emirdağ ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel