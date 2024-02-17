Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi (43) Kocaöz beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.