Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dolandırıcılıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.G, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, dolandırıcılıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.G'yi (53) kentte yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.