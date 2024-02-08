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Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dolandırıcılıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.G, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, dolandırıcılıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.G'yi (53) kentte yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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