Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 9 ayrı dosyadan 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi Akmescit Mahallesi Dellaliye Caddesi'nde yakaladı.

Emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Güncel Haberler

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