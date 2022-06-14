Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 9 ayrı dosyadan 21 yıl 4 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi Akmescit Mahallesi Dellaliye Caddesi'nde yakaladı.
Emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel