Afyonkarahisar'da hakimin ölüm nedeni kalp krizi çıktı (2) - Haberler

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Afyonkarahisar'da hakimin ölüm nedeni kalp krizi çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Fuat Güçlüer - Güncel
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Afyonkarahisar'da hakimin ölüm nedeni kalp krizi çıktı (2)

ADLİYEDE TÖRENAfyonkarahisar'da masasında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hakim Hulusi Tahir İlgenli için adliye bahçesinde tören düzenlendi.

ADLİYEDE TÖREN

Afyonkarahisar'da masasında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hakim Hulusi Tahir İlgenli için adliye bahçesinde tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il protokolü, çok sayıda hakim, savcı, adliye çalışanı, İlgenli'nin eşi, çocukları ve yakınları katıldı. Vali Yiğitbaşı, Hakim İlgenli'nin eşine başsağlığı dileklerini iletti. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da başsağlığı diledi. İlgenli'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Kalp Krizi Karahisar Hakim Güncel Haberler

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