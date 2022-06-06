Afyonkarahisar'da hakimin ölüm nedeni kalp krizi çıktı - Haberler

Afyonkarahisar'da hakimin ölüm nedeni kalp krizi çıktı AFYONKARAHİSAR Adliyesi'ndeki odasında ölü bulunan 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi Tahir İlgenli'nin (49), kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. AFYONKARAHİSAR Adliyesi'ndeki odasında ölü bulunan 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi Tahir İlgenli'nin (49), kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi İlgenli'nin, dün akşam saatlerinde adliyedeki odasında masada hareketsiz yattığını gören personel, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yapılan incelemede, İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İlgenli'nin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel Karahisar Güncel Haberler

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