Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. idaresindeki 03 KK 053 plakalı traktör ile M.G. idaresindeki 03 KA 087 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile H.Ç. ve S.B., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR