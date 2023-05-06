Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
N.D idaresindeki 23 ADF 192 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halindeyken Akbaba köyü yolundan ana yola çıkan R.B yönetimindeki 10 FV 469 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan S.D, M.D, Z.İ.D, İ.E.D, ve M.T.D. Akşehir Devlet Hastanesine, R.B. ise Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel