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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç yayalara çarptı, 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki hafif ticari araç, Polis Okulu Kavşağı'ndaki bankette bekleyen İ.G. ve A.D.'ye çarptı. Kazada, sürücü ile yayalar yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Y.A, (19) idaresindeki 03 AEV 856 plakalı hafif ticari araç, Polis Okulu Kavşağı'ndaki bankette bekleyen İ.G. (41) ile A.D. (22) çarptı.

Kazada, sürücü ile yayalar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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