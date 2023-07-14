Afyonkarahisar'da hafif ticari araç yayalara çarptı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki hafif ticari araç, Polis Okulu Kavşağı'ndaki bankette bekleyen İ.G. ve A.D.'ye çarptı. Kazada, sürücü ile yayalar yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.