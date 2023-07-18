Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Girdi, 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, arkasına römork bağlı hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da arkasına römork bağlı hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 35 MBC 07 plakalı arkasına römork bağlı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR