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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İ.Ç. idaresindeki 03 BU 288 plakalı hafif ticari araç, Pazarağaç beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü İ.Ç. ile araçta bulunan D.Ç. yaralandı.

Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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