Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Mert Yiğit Kurtçu (28) idaresindeki 35 AYR 758 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 18. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Atakan Tolgahan Kurtçu (36) yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Yapılan incelemenin ardından Kurtçu'nun cesedi morga kaldırıldı. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Tragger Güncel Haberler

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