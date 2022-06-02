Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Mert Yiğit Kurtçu (28) idaresindeki 35 AYR 758 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 18. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Atakan Tolgahan Kurtçu (36) yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından Kurtçu'nun cesedi morga kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title