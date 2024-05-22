Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, otomobile çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.K. (75) idaresindeki 45 P 3337 plakalı hafif ticari araç, Ağzıkara köyü mevkisinde S.K'nin (26) kullandığı 03 SK 511 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki G.Y. (53) ve H.E.K. (1) Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.