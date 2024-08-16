Afyonkarahisar'da hafif ticari araç kaza yaptı: 6 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç refüje devrildi ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ö.K. (39) idaresindeki 03 AEC 296 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunda refüje devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.B, E.Y.T, S.K, A.K. ile M.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.