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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ağır durumda.

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D.A. (33) yönetimindeki 03 VN 239 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunda Işıklar beldesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı yönde gelen M.K yönetimindeki 35 AU 5789 plakalı tıra çarptı.

Yaralanan sürücü D.A ile aynı araçtaki E.K ve D.Ö.E hastaneye kaldırıldı. Sürücü D.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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