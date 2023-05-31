Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.K. (43) idaresindeki 03 UT 768 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı Adliye Kavşağı'nda M.A'nın (18) kullandığı 06 YMU 08 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlardaki N.K, H.K. ile E.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel