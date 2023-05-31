Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

B.K. (43) idaresindeki 03 UT 768 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı Adliye Kavşağı'nda M.A'nın (18) kullandığı 06 YMU 08 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlardaki N.K, H.K. ile E.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title