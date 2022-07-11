Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İ.B, (39) idaresindeki 16 APT 164 plakalı hafif ticari araç, Emirdağ - Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı Kavşağı'nda A.A'nın (59) kullandığı 34 CZM 865 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlardaki H.K. (57), E.B. (42) ile E.B. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Tragger Güncel Haberler

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