Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İ.B, (39) idaresindeki 16 APT 164 plakalı hafif ticari araç, Emirdağ - Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı Kavşağı'nda A.A'nın (59) kullandığı 34 CZM 865 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlardaki H.K. (57), E.B. (42) ile E.B. (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title