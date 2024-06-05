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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Y.A. idaresindeki 06 FV 8960 plakalı hafif ticari araç, Bağcılar köyü Çobançeşme mevkisinde, Ş.G'nin kullandığı 42 U 0621 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Y.A. ile araçtaki Y.A. (26), E.A. (18), Ü.A. (24) ve M.A. hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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