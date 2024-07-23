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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.S. (79) idaresindeki 41 HV 282 plakalı hafif ticari araç, Salar beldesi kavşağında M.K'nin kullandığı 06 JB 775 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan F.S. ile İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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