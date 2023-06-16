Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç satışında dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı. İddiaya göre, M.B, sosyal medyada satılık ilanı gördüğü hafif ticari araç ilanı veren Sefer isimli bir kişiyle telefonda görüştü.