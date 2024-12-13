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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddi değil.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

A.G. (41) idaresindeki 26 RK 148 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Köroğlu Beli yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile hafif ticari araçtaki F.G. (64), F.Y. (46), M.G. (18) ile O.A.G. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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