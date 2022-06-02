Afyonkarahisar'da haber alınamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da haber alınamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da haber alınamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendisine ulaşılamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendisine ulaşılamayan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu.

Kırkgöz Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinde yalnız yaşayan, Bolvadin Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Yusuf Ziya Erkan'dan (45) haber alamayan mesai arkadaşları, annesi Şadiye Erkan'ı telefonla aradı.

Annesi de apartmandaki komşusunu arayarak oğlunun evini kontrol etmesi ricasında bulundu.

Komşusu, Yusuf Ziya Erkan'ın evde hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı.

Eve giren ekipler, Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Erkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title