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Afyonkarahisar'da Güneysaray köyünde sel baskını

Afyonkarahisar'da Güneysaray köyünde sel baskını

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Emirdağ ilçesine bağlı Güneysaray köyünde iki gün üst üste sel baskını yaşandı. İki gün üst üste sel baskını yaşanan köyde maddi hasar oluştu.

İki gün üst üste sel baskını yaşanan köyde maddi hasar oluştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Emirdağ ilçesine bağlı Güneysaray köyünde iki gün üst üste sel baskını yaşandı.

Ket genelinde yaklaşık 10 günden bu yana etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Emirdağ ilçesinde sağanak yağıştan etkilenen yerlerin başında ise Güneysaray köyü geldi. Köyde iki gün üst üste sel baskınları yaşandı. Yağıştan dolayı yollar gölü döndü, bir çok ev ve ahırı ise su bastı. Derelerin taştığı sel baskınında yollar sel sularının getirdiği kum ve çamurlu doldu.

Bölgede yetkililer tarafından hasar tespiti yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Emirdağ Güncel Haberler

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