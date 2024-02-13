Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Afyonkarahisar'da bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaptıkları uygulamalarda bir aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 277 telefon kılıfı, 126 akıllı saat, 83 kulaklık, 48 hoparlör, 13 kamera koruyucu, 5 kamera filmi, 5 telefon tutacağı ve 3 ışık seti ele geçirildi.

Şüpheli M.N. gözaltına alındı.