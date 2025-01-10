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Afyonkarahisar'da Gönüllü Kadınlar Camileri Temizliyor

Afyonkarahisar'da Gönüllü Kadınlar Camileri Temizliyor
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62 yaşındaki Sultan Bayat'ın öncülüğündeki gönüllü kadınlar, 18 yıldır Afyonkarahisar'daki camilerin temizliklerini yapıyor. Sayıları 30'a ulaşan kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilerek tebrik edildi. Camileri temizlerken manevi bir huzur yaşadıklarını belirten kadınlar, temizlik faaliyetlerine sağlıkları elverdiği sürece devam edeceklerini duyurdu.

Afyonkarahisar'da 62 yaşındaki Sultan Bayat öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, kentteki camilerin temizliğini yapmaktan mutlu oluyor.

Sultan Bayat öncülüğünde 2007 yılında bir grup kadın, kentteki camilerin temizlik ve bakımlarını yapmak için bir araya geldi.

Valilik, İl Müftülüğü ve din görevlilerinin destekleriyle sayıları 30'a ulaşan kadınlar, 18 yıldır çağrıldıkları camilerin ve türbelerin temizliğini yapıyor.

Kadınlar, bugünde çağrıldıkları Sümer Mahallesi'ndeki Aynıoğlu Camii'nde temizlik gerçekleştirdi.

Bayat, AA muhabirine, 7 çocuk annesi olduğunu ve Afyonkarahisar'daki camilere faydalı olmak için 18 yıl önce 3-5 kadınla temizlik yapmaya başladıklarını söyledi.

Zamanla gönüllü kadın sayısının 30'a yaklaştığını dile getiren Bayat, şöyle konuştu:

"Gönüllü hanımlarımızla camilere tepeden tırnağa bir kadın eli değsin diyerek başladık. Avizelerinden pencerelerine kadar detaylı temizlik olsun diyerek bu yola baş koyduk. Gayret gösterdik. Çok güzel sevinçler, hazlar ve bahtiyarlıklar yaşadık. Biz sürekli olarak Afyonkarahisar'daki camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Süpürge, kova, bez gibi bütün malzemelerimiz hazır. Yeter ki bize talep gelsin. Bu sevinçle camilere gelen gönül dostlarına da teşekkür ediyoruz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönüllü kadınları tebrik etti"

Bayat, iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de kendilerini kabul etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Külliye'de yaşadıklarını anlatan Bayat, "Cumhurbaşkanımız bizim bu cami temizliklerimizi duymuş, ona iletilmiş. Bizi tanımak istemişler. Allah razı olsun. İki gün önce de Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı da bizi götürdü, Cumhurbaşkanımız da makamına kabul etti, gayretimizi ve şevkimizi anlattık. Güzel bir sohbet geçti. Bizleri tebrik etti. Hatta ben, '7 çocuğum var' deyince daha çok tebrik etti. Orada heyecanlanmamak mümkün değil. Kabul edilir miyiz? Görüşür müyüz? diye bizim aklımıza ve hayalimize gelmeyen bir şeydi. O an bize ikram ve ödül gibi geldi. Çok heyecanlandık." diye konuştu.

Bayat, gönüllü kadınların sağlıkların ve güçlerinin elverdiği müddetçe Afyonkarahisar'daki camilerin temizliğini yapmaya devam edeceğini, gruba katılmak isteyen kadınlar olursa davet ettiklerini belirtti.

"Bizleri onurlandırdı"

Gönüllü kadınlardan Necla Saçaklı da camileri temizlerken kalplerinde manevi bir huzur yaşadıklarını ifade etti.

Kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde bulunduğuna değinen Saçaklı, "Biz o esnada çok sevindik ve heyecanlandık. Bizleri onurlandırdı, camileri temizlediğimiz için tebrik etti." dedi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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