Afyonkarahisar'da gölette boğulan 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki gölette boğulan 2'si öğrenci 4 kişinin cenazesi, Hocalar ile Konya'nın Akşehir ilçelerinde toprağa verildi.

Hocalar Devlet Hastanesi'nden alınan lise öğrencileri Mehmet Can K, Halil E. ile servis şoförü Ramazan Aydın'ın cenazeleri, köylerine gönderildi.

Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın'ın cenazeleri, Davılga köyünde öğle vakti meydanda kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Yakınları, cenaze töreni sırasında büyük üzüntü yaşadı.

Köy muhtarı Süleyman Çakır, gazetecilere, lise öğrencisi gençlerin son sınıf oldukları için veda gezisi için kendi aralarında para toplayarak Akdağ Tabiat Parkı'na gittiklerini öğrendiklerini söyledi.

Gölün etrafında bir gencin ayağı kayarak suya düştüğünü aktaran Çakır, "Ardından onu çıkarmak için bir arkadaşı daha göle girmiş. Sonra diğerleri kurtarmak amacı ile göle atlamış. Suya düşen genç ile bir arkadaşı kurtulmuş. Diğerleri hayatını kaybetmiş. Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın'ı köyümüzde toprağa verdik. Köy halkı olarak çok üzgünüz." dedi.

Cenaze törenine, Hocalar Kaymakam Vekili Hakan Kara, Belediye Başkanı Ali Arslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerden Halil E'nin cenazesi de ilçeye bağlı Çalca köyünde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Amatör fotoğraf tutkunu olan Yusuf Keser'in cenazesi de memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde Adsız Mahallesi'nde öğle vakti Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan vefat eden lise öğrenci Halil E'nin gölün etrafında arkadaşı Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın'ın ve diğer 2 arkadaşını çektiği fotoğraf cep telefonundan çıktı.

Sandıklı'daki Akdağ Tabiat Parkı'nda dün, dengesini kaybederek gölete düşen ve boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisini kurtarmak için suya atlayan 5 kişiden öğrenciler Mehmet Can K, Halil E. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser hayatını kaybetmişti.