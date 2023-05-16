Afyonkarahisar'da gölette 4 kişinin boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Afyonkarahisar'da, 2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayla ilgili, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Sandıklı ilçesinde 13 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı, müfettişlerin olayı incelediği öğrenildi.

Sandıklı'daki Akdağ Tabiat Parkı'nda, 13 Mayıs'ta dengesini kaybederek gölete düşen ve boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisini kurtarmak için suya atlayan öğrenciler Mehmet Can K, Halil E. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser hayatını kaybetmişti.