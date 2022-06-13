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Afyonkarahisar'da "Gökyüzü Mevsimleri" belgeseli çekildi

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da 'Gökyüzü Mevsimleri' belgeseli çekildi

Afyonkarahisar'da "Gökyüzü Mevsimleri" belgeseli hazırlandı.

Afyonkarahisar'da "Gökyüzü Mevsimleri" belgeseli hazırlandı.

Videoyu hazırlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, AA muhabirine, 4 mevsim boyunca kentin farklı noktalarında gökyüzünü, gökyüzündeki değişimleri, mevsimlere bağlı olarak bulutların, güneşin ve sisin hareketlerini kaydetmeye çalıştığını söyledi.

Gökyüzünün 4 mevsim boyunca çok farklı şekiller aldığını belirten Yılmaz, "Güneşin doğuşu da aynı durumda. Bazen sarı, bazen kırmızı, bazen beyaz renklere bürünüyor. Bu renklerin coşkusu farklı mevsimlerde farklı bir şekilde estetik olarak görüntüye yansımış durumda." dedi.

Gökyüzünü izlemekten, görmekten çok büyük keyif aldığını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Özellikle gün doğumlarında, seher vaktinde gökyüzünün o kızıllığı ve ardından güneşin doğuşu yeni bir hayatın başlangıcı gibi. Doğa bizim yuvamız. Onu korumamız onu görmemiz bir şekilde de başka insanlara aktarmamız gerekir. Gökyüzü, doğanın bize sunduğu görsel bir şölen." ifadesini kullandı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Hakan Yılmaz Araştırma Karahisar Güncel Haberler

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